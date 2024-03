Neue US-Umfrage sieht Trump vor Biden

Land entwickelt sich in die falsche Richtung

Ein weiteres Ergebnis: Nur jede vierte befragte Person ist der Ansicht, dass sich die USA derzeit in die richtige Richtung entwickeln. Mehr als doppelt so viele gaben an, dass ihnen Bidens Politik eher geschadet als geholfen hätte. Insgesamt würden 48 Prozent den ehemaligen US-Präsidenten wählen, 43 Prozent den amtierenden. Zehn Prozent der einstigen Biden-Wählerinnen und -wähler setzen diesmal auf Trump.