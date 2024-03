Parteien präsentieren auf verschiedene Arten

Angeführt, wenig überraschend, von Markus Lassenberger, der, so wie mittlerweile zig andere Kandidaten auch, davon überzeugt ist, der nächste Bürgermeister von Innsbruck zu werden. Im Gegensatz zu manch anderen Listenführern hat er aber aktuell sehr gute Chancen, es in die Stichwahl zu schaffen. Und in diese kommen bekanntlich nur zwei. Nicht fehlen durfte bei der FPÖ-Präsentation natürlich das blaue Urgestein Rudi Federspiel, sozusagen der Dinosaurier der Innsbrucker Stadtpolitik, der aber nach wie vor seine Wähler hat und hinter der Listenzweiten Andrea Dengg auf Platz drei gereiht ist.