Schock beim Wandern: 62-Jähriger entdeckte Leiche

Todesopfer identifiziert

Erst einen Tag später konnte die Identität der Leiche zweifelsfrei geklärt werden, nachdem das Team eines Poizeihubschraubers im Gelände einen Rucksack fand - darin die Ausweise eines 50-jährigen Steirers. Der Bergsteiger dürfte laut Polizei am Mittwoch in einem Schneefeld ausgerutscht, über eine zehn bis 15 Meter hohe Wand abgestürzt und in steilem Grasgelände noch weiter abgerutscht sein. Diesen tragischen Unfall überlebte der Steirer nicht.