Umbau des Landtagssaals: Die Spannung steigt

Fix ist nur ein Wunsch von Landtagspräsident Karl Wilfing: Sollte die Modernisierung des Saales beschlossen werden, sollten die Arbeiten spätestens vor der konstituierenden Sitzung nach der Landtagswahl 2028 abgeschlossen sein. Vorher wird – so die derzeitige Planung – der Landtag aus dem bisherigen Sitzungssaal ausziehen und in einem Ausweichquartier in der Landeshauptstadt tagen.