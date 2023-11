Ohne Schnickschnack geht Landtagssaal billiger

„Die Demokratie muss uns etwas wert sein!“ Ein geflügeltes Wort, das immer herhalten muss, wenn die Politik Steuergeld in Annehmlichkeiten für sich selbst investiert. In Niederösterreich stellt sich derzeit die Frage: Muss uns der Saal, in dem regelmäßig mehr oder weniger Demokratie stattfindet, mehr als elf Millionen Euro wert sein?