Millionen-Umbau des Landtagssaals liegt auf Eis

Dezidiert von einem Scheitern des Projekts wollte man am Dienstag in der ÖVP-Zentrale nicht sprechen. Zumindest noch nicht. „Das Vorhaben liegt auf Eis“, lautete die Sprachregelung in der St. Pöltner Ferstlergasse. Und im Nachsatz: „Vielleicht kann ja das Eis im Frühjahr wieder tauen.“ Fix scheint aber: Der ambitionierte Zeitplan Wilfings, der den Umbau bis zum Ende der Landtagsperiode vorgesehen hätte, ist wohl dahin.