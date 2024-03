Wahlen als Farce

Gottes Tiergarten ist voller seltsamer Erscheinungen. Das gilt auch für die politische Landschaft auf diesem unseren Planeten. Da gibt es totalitäre Gottesstaaten wie im Iran, Monarchien wie in „good old England“, Diktaturen wie in Putins Russland, zentralistische Präsidialrepubliken wie in Frankreich, föderative Bundesrepubliken wie in Deutschland und bei uns und einiges mehr. Und alle legitimieren sich kurioserweise durch Wahlen, also durch Stimmabgabe ihrer Bürger beziehungsweise ihrer Untertanen.