Das genesene Herz von Paris

Die Seine war nicht immer dieser Sehnsuchtsort. Wie schrieb Patrick Süskind so olfaktorisch anschaulich in „Das Parfum“: „Es stanken die Straßen nach Mist, es stanken die Hinterhöfe nach Urin, es stanken die Treppenhäuser nach fauligem Holz und nach Rattendreck.“ Und all dieser Morast floss in die Seine, die sich als Kloake durch die Stadt quälte. Später war wieder alles mehr im Fluss. Im 17. Jahrhundert frönte man dem Nacktbad, die Damen keusch von einem Paravent verdeckt. Sogar Schwimmwettbewerbe gab es in der Seine.