In diesen Branchen suchen viele Menschen einen Job

Ende Februar waren 50.934 Beschäftigte im Bausektor beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das ist ein Plus von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr beziehungsweise eine Arbeitslosenquote von 20 Prozent. Gleichzeitig sind die offenen Stellen bereits seit den Sommermonaten 2022 rückläufig. In der Baubranche gibt es vor allem Kleinstunternehmen, die bis zu neun Beschäftigte haben. Diese sind insbesondere im Hochbau und in der Installation von Elektro-, Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen tätig.



Hier sehen Sie die Arbeitslosenzahlen im Detail.