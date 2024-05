Wut und Gewalt: So gefährdet sind unsere Politiker

Auch in Deutschland kam es in den vergangenen Wochen zu mehreren Angriffen auf Volksvertreter. Der SPD-Politiker Matthias Ecke wurde krankenhausreif geschlagen. Attackiert von einer Gruppe von jungen Männern. Er erlitt Knochenbrüche im Gesicht und musste operiert werden. Wie es dem EU-Abgeordneten nach der brutalen Attacke heute geht? „Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung. Es war ein schwerer Angriff. Bald werde ich aber wieder in den Wahlkampf einsteigen“, so Ecke zur „Krone“.