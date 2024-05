Feuerwehr rettet 120 Milchkühe vor Flammen

Die Flammen brachen in den frühen Morgenstunden in Weistrach (Bezirk Amstetten) aus. Als die Feuerwehren eintrafen, stand der Dachstuhl eines Heustocks bereits in Vollbrand. 10 Feuerwehren mit 107 Einsatzkräften standen dabei mehrere Stunden im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.