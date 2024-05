Österreich gibt UNRWA-Gelder wieder frei

Nun hat die österreichische Bundesregierung ebenfalls die nach Terrorvorwürfen gesperrten Gelder für die Palästinenser-Hilfsorganisation UNRWA freigegeben. Nach eingehender Analyse des von der Organisation vorgelegten Aktionsplans „werden wir die Gelder an UNRWA wieder freigeben“, hieß es am Samstag aus dem Außenministerium in Wien.