Nach E-Mail wurde junger Gmundner zu Lebensretter

Typisierungsaktion an HTL Steyr

Eine Stammzellenspende ist meist das letzte Mittel im Kampf gegen Leukämie, andere Blutkrankheiten oder Gendefekte. Die Typisierungsaktion an der HTL Steyr organisierte die damalige Schulsprecherin gemeinsam mit dem Verein „Geben für Leben“, der seither solche Aktionen in Schulen gemeinsam mit der Union Höherer Schüler anbietet.