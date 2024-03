Arbeitslosenquote lag Ende Februar bei 7,6 Prozent

Diese Branchen haben viele offene Stellen

Im Moment gebe es in den meisten Bundesländern einen Lehrstellenüberhang, sagte Kocher. „Derzeit werden in nahezu allen Branchen qualifizierte Arbeitskräfte gesucht.“ Der Stellenmonitor des Wirtschaftsbundes verzeichnete im Februar 178.541 offene Stellen. Die meisten davon gibt es in den Bereichen Büro, Marketing, Finanz, Recht und Sicherheit (27.192), gefolgt von Bau, Baunebengewerbe, Holz und Gebäudetechnik (19.954) sowie Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation und IT (18.148). Deutlich weniger Arbeitskräfte werden beispielsweise im Bereich Textil, Bekleidung, Mode und Leder (161) oder in den Branchen Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik und Stein (250) gesucht.