Straka scheitert bei PGA Championship am Cut

Sepp Straka muss bereits zur Halbzeit der PGA Championship in Louisville/Kentucky seine Golftasche wieder packen. Österreichs Nummer eins kam am Freitag im Valhalla Golf Club nicht über eine 73er-Runde (2 über Par) hinaus und verpasste auf Rang 100 den Cut fürs Wochenende. In Führung liegt weiter der US-Amerikaner Xander Schauffele mit 130 Schlägen (12 unter Par) vor seinem Landsmann Collin Morikawa (131). Scottie Scheffler (133) ist nach einem turbulenten Tag Vierter.