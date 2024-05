Klimaaktivisten klebten sich auf A10 fest

Pfingst-Reisende brauchen an diesem Wochenende Nerven aus Stahl. Bereits früh am Pfingstsamstag sind auf der A10 (Tauernautobahn) lange Staus entstanden. Mit fünf Stunden Wartezeit müssen Reisende derzeit rechnen. Und es könnten noch mehr werden: Denn gegen 10.30 Uhr kaperten auch noch Klimaaktivisten die Autobahn in Salzburg.