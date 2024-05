Finale! Zverev zieht in Rom mit Becker gleich

Djokovic wiederum zog die Konsequenz daraus, dass er in dieser Sandplatz-Saison erst auf sechs Matches gekommen ist. Der Weltranglistenerste wird seinen 37. Geburtstag am nächsten Mittwoch nun wohl in Genf verbringen, hat er doch für das dortige Sandplatz-Turnier genannt. Der „Djoker“ holt sich so also noch Matchpraxis vor den am Sonntag nächster Woche beginnenden Pariser French Open. Djokovic ist in diesem Jahr auf der Tour noch ohne Titelgewinn.