Paranoider Kreml rüstet sich für Nawalny-Begräbnis

Gedenken in Wien

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch forderte die Unterstützer des getöteten Regimegegners zudem auf der Plattform X (früher Twitter) weltweit auf, um 19.00 Uhr jeweiliger Ortszeit an Gedenkorte zu kommen, um des verstorbenen Oppositionellen zu gedenken. Für Österreich war die Adresse der russischen Botschaft in der Reisnerstraße in Wien-Landstraße als Gedenkort angegeben. Weiters veranstaltet Amnesty Österreich am Freitag um 16.00 Uhr auf dem Platz der Menschenrechte beim Museumsquartier in Wien eine Mahnwache in Gedenken an Putins größten Feind.