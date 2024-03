Putin-Freunde | Putin-Drohung

Putin-Drohung. Was könnte man den Putin-Freunden hierzulande zugutehalten? Dass sie ja nicht gewusst haben, wie der Kreml-Zar wirklich ist. Jetzt allerdings sollten sie es endgültig wissen: Am Donnerstag bei seiner Rede an die Nation in Moskau drohte er uns unverhohlen mit seinem Atomwaffenarsenal. Der Westen solle endlich begreifen, „dass auch wir über Waffen verfügen, die Ziele auf ihrem Territorium treffen können“. Und vor allem: Der Westen schaffe die „reale Gefahr eines Konflikts mit dem Einsatz von Atomwaffen, was die Zerstörung der Zivilisation bedeutet.“ Kann man mit einer Figur befreundet sein, die einem nach dem Leben trachtet, die mit nicht weniger als der Zerstörung der Zivilisation droht?