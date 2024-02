Papst Franziskus geht wieder seiner Arbeit nach

Der 87-jährige Franziskus musste sich am Mittwoch mehreren Untersuchungen stellen, darunter auch einer Computertomografie. Direkt nach der Generalaudienz in der vatikanischen Audienzhalle am Mittwochvormittag war er in seinem weißen Fiat 500 in die kirchliche Klinik auf der Tiberinsel in Rom gebracht worden. Kurz danach verließ er das Krankenhaus per Auto wieder.