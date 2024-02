Inserate und Russen: Neue brisante FPÖ-Chats

Es klingt fast wie eine unendliche Geschichte. Seit über 1,5 Jahren fordert ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger die Chats von Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache an. Hanger interessiert sich vor allem für die Chats, die Strache mit seinen damaligen Parteikollegen wie Herbert Kickl, Norbert Hofer & Co. oder mit Politikern aus anderen Parteien tätigte. Denn die Chats zwischen Strache und dem damaligen Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz wurden umgehend an den U-Ausschuss geliefert. Auf die anderen musste Hanger warten. Ziemlich lange.