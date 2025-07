Helge Payer: „Wann hören wir endlich auf damit?“

„In keiner anderen Sportart der Welt vergleicht man das“

Doch daraus wurde nichts! Trotz aller Bemühungen wurde das Ergebnis öffentlich bekannt – und es gab jede Menge Spott und Hohn für die Schweizerinnen. „Es war nicht klug, vor einem Großereignis so ein Spiel auszumachen, weil in keiner anderen Sportart der Welt vergleicht man das. Im Sprinten sind die Männer auch schneller als die Frauen, aber darüber wird nicht diskutiert, das interessiert auch niemanden. Im Weitsprung das Gleiche, das ist biologisch einfach so“, sagt Helge Payer am Freitagabend beim ORF.