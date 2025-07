Trump will 10 Mrd. nach Zeitungsbericht zu Epstein

„Werden uns energisch verteidigen“

Eine Sprecherin von Dow Jones teilte in einer Erklärung mit: „Wir haben volles Vertrauen in die Exaktheit und Genauigkeit unserer Berichterstattung und werden uns energisch gegen jede Klage verteidigen.“ In der Klage wird Trumps Brief an Epstein als „gefälscht“ bezeichnet: „Bezeichnenderweise wird in dem Artikel nicht erklärt, ob die Beklagten eine Kopie des Briefes erhalten haben, ob sie ihn gesehen haben, ob er ihnen beschrieben wurde oder ob es andere Umstände gibt, die dem Artikel Glaubwürdigkeit verleihen würden.“