Mini-Drohnen und Roboter in Atomruine Fukushima

Die Betreiber des havarierten japanischen Atomkraftwerks Fukushima haben einen „schlangenförmigen Roboter“ und zwei Drohnen in einen der drei Unglücksreaktoren geschickt, um die Ruine zu untersuchen. Der „Schlangen-Roboter“ sei am Donnerstag erstmals in dem Gebäude im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher des Energieunternehmens Tepco.