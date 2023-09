Japans Premier: Fisch aus Fukushima ist „köstlich“

Japanische Fischer in Sorge

Japanische Fischer hatten sich dabei zuletzt kritisch zur Einleitung des aufbereiteten Kühlwassers geäußert. Sie fürchten um den Ruf ihrer Produkte im In- und Ausland. Mit einem Hilfspaket will die Regierung Berichten zufolge ihre Fischer unterstützen. Ihnen soll auch dabei geholfen werden, neue Exportmärkte zu erschließen.