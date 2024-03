„Sind nicht die Retter des Bundesheers, aber ...“

„Dann sind wir schon in einer brenzligen Situation“

Den Einsatz von westlichen Bodentruppen in der Ukraine - ein Vorschlag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron - lehnte Bundeskanzler Karl Nehammer am Mittwoch ab. Er warnte vor einer nicht aufzuhaltenden Eskalationsspirale und davor, dass man in Kriege unbeabsichtigt „hineinstolpern“ könne. Stögmüller: Es gibt natürlich die Gefahr, dass wenn der Westen sich mehr beteiligt, Russland sagt, ,das ist NATO-Beteiligung‘. Dann sind wir schon in einer Situation die sehr brenzlig werden kann.“