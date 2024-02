Republikaner McConnell: „Zeit für neue Generation“

Der Republikaner Mitch McConnell will im November von seinem Spitzenamt im US-Senat zurücktreten. „Eines der am meisten unterschätzten Talente im Leben ist es, zu wissen, wann es Zeit ist, zum nächsten Kapitel überzugehen“, so der 82-Jährige am Mittwoch. Es sei Zeit für eine neue Generation in der Führung.