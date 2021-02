Trump nennt McConnell „politischen Nichtsnutz“

„Die Republikanische Partei kann mit politischen ,Anführern‘ wie Senator Mitch McConnell an der Spitze nie wieder respektiert werden oder stark sein. Wenn die republikanischen Senatoren an ihm festhalten, werden sie nicht wieder gewinnen. Er wird niemals tun, was getan werden muss oder was für unser Land richtig ist“, polterte Trump. Er bescheinigte dem seit 36 Jahren im Senat sitzenden McConnell fehlendes politisches Verständnis, zudem mangele es ihm an Weisheit, Geschick und Persönlichkeit.