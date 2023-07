Langer Aussetzer: Sorge um US-Senator McConnell

US-Präsident nur ein Jahr jünger

McConnell ist der am längsten amtierende Anführer einer Partei in der Geschichte des US-Senats. Er gilt seit langem als einer der wichtigsten Strippenzieher in der US-Politik. Das hohe Alter amerikanischer Spitzenpolitiker ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Joe Biden ist mit 80 Jahren der älteste US-Präsident aller Zeiten und strebt eine zweite Amtszeit an.