Toronto verliert mit Jakob Pöltl gegen Dallas

Für die Toronto Raptors hat es nach zuletzt drei Siegen in der National Basketball Association (NBA) wieder eine Niederlage gesetzt. Die Kanadier verloren am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Dallas Mavericks mit 125:136. Jakob Pöltl, zwei Tage zuvor in Indianapolis am Knöchel verletzt vorzeitig out, war mit von der Partie. Der Center aus Wien bilanzierte mit 16 Punkten, sieben Rebounds, sechs Assists, vier Steals sowie zwei Blocks in 29:10 Minuten.