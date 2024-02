Debakel für Handball-Damen: „Das war zu wenig!“

Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam ist mit einem Debakel in eine neue Ära gestartet. Im ersten Match unter Teamchefin Monique Tijsterman setzte es am Mittwoch in Halden gegen Norwegen ein 22:43, die regierenden Europameisterinnen und Vizeweltmeisterinnen erwiesen sich für die ÖHB-Equipe als viel zu stark. Trotzdem war Tijsterman bemüht, die positiven Aspekte hervorzukehren, zudem hofft die Niederländerin im „Rückspiel“ gegen Norwegen am Sonntag auf den Lerneffekt.