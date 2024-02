Österreich unterlag Norwegen bei Tijsterman-Debüt

Die ÖHB-Equipe musste sich am Mittwoch in Halden Gastgeber Norwegen mit 22:43 (19:10) geschlagen geben und kassierte damit im dritten Spiel des EHF-EURO-Cups die dritte Niederlage. Die Gelegenheit zur Revanche gegen die Skandinavierinnen bietet sich bereits am kommenden Sonntag (16 Uhr) in Innsbruck.