Viele brisante Fragen zu Richter nach Kurz-Prozess

Es existieren aber noch mehr Schieflagen. Die große Frage lautet: Warum brauchte es gut zwei Monate, bis die im Dezember rechtskräftige Entscheidung gegen den Richter am 26. Februar das Licht der Öffentlichkeit erblickte? Das OLG Graz spielt den Ball an den Obersten Gerichtshof (OGH). „Die Anonymisierung hat so lange gedauert. Das Evidenzbüro des OGH führt das für uns durch“, sagt ein OLG-Sprecher.