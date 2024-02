ATP lässt sich mit saudischem Staatsfonds ein!

Der PIF wird nun offizieller Namenssponsor der ATP-Rankings und außerdem Partner der ATP-Turniere in Indian Wells, Miami, Madrid, Peking, der ATP Finals in Turin sowie der Next Gen ATP Finals, die in Jeddah stattfinden. „Unsere strategische Partnerschaft mit PIF bedeutet einen großen Moment für das Tennis“, meinte ATP-CEO Massimo Calvelli in einem Statement.