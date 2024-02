Rechnungshof kritisiert Kontrolle der Wien Energie

Nominierung durch Nähe zur Stadt

Kritik hagelt es vor allem am Risikomanagement. Die Rede ist von „systemischen Schwächen in der Risikobewertung, -begrenzung, -steuerung und -berichterstattung“. So wurden erst im Juli 2022 und auf Nachfrage die Auswirkungen extremer Preisszenarien analysiert. Auch in der Kommunikation zwischen den Stadtwerken als Mutterkonzern und der Wien Energie „bestanden Defizite“ - Handlungsoptionen oder finanzielle Limits wurden nicht eingefordert oder festgelegt. Am Verhalten des Aufsichtsrats wird im Bericht kein gutes Haar gelassen. Der Rechnungshof attestiert: Die Nominierung erfolgte nicht auf Basis nachvollziehbarer Kriterien. Maßgebliches Kriterium war de facto die Nähe zur Stadt Wien.