WKStA stellt Verfahren zu Causa Wien Energie ein

Unklar, gegen wen ermittelt wurde

In der Causa waren in Folge mehrere Anzeigen eingelangt. Der Verdacht der Untreue bzw. der fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen hat sich laut WKStA jedoch nicht erhärtet. Die Verfahren seien mangels Nachweisbarkeit kridaträchtiger Handlungen bzw. weil es keine Anhaltspunkte für Befugnismissbrauch gegeben habe, eingestellt worden, berichtete eine Sprecherin am Donnerstag.