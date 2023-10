U-Kommission Wien Energie: Alles korrekt, aber ...

In einzelnen Punkten wird nachgeschärft

Aber: Man wolle aus der Krise auch lernen, daher haben SPÖ und Neos auch gleich ein Reformpaket auf den Weg gebracht. Wichtigste Punkte: Die Präzisierung des Interpellationsrechts, also die Auskunftspflicht von Politikern. Auf die Frage, wie weit diese gehen soll, wolle man „den Verhandlungen noch nicht vorgreifen“. Sicher ist, Stadträte sollen künftig in einem gewissen Rahmen auch zu ausgegliederten Unternehmen befragt werden können. Durchaus kritisch sehen die Fraktionschefs Thomas Reindl (SPÖ) und Stefan Gara (Neos) das Krisen- und Beteiligungsmanagement der Stadt. Beides wird an internationale Standards angeglichen. Vorgesehen ist etwa, die Bestellung von Aufsichtsräten zu vereinheitlichen. Auch die Kommunikationsabläufe zwischen Unternehmen und Stadt sollen verbessert werden.