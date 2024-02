Polizei schnappt Serientäter nach 84 Einbrüchen

400.000 Euro Sachschaden

„Der 26-jährige Moldawier konnte schon am 3. November festgenommen werde. Die Ermittler konnten ihm jetzt 84 Einbrüche nachweisen“, berichtet die Polizei. „Bei den Einbrüchen wurde Bargeld in der Höhe von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Die Ermittlungen nach einem weiteren, noch unbekannten, Täter laufen.“ Neben dem finanziellen Schaden durch das gestohlene Bargeld sind die verursachten Sachschäden in der Höhe von rund 400.000 Euro beachtlich.