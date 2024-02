Kinderarmut: Aktion gegen ein unnötiges Schandmal

„Wir können Kinderarmut abschaffen", stand auf einem großen Plakat, das Anton Schäfer von der Volkshilfe Vorarlberg am Mittwoch vor dem Rathaus in Bregenz in die Kameras hielt - daneben stand Bürgermeister Michael Ritsch mit dem Ortsschild der Landeshauptstadt in der Hand. Es war dies der Auftakt zur „Ortsschild-Aktion“ der Volkshilfe in Vorarlberg, um für eine Kindergrundsicherung Stimmung zu machen.