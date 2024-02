Schon 2000 Stimmen gegen neue Wiener Großbauten

Erstaunlich ähnlich fällt die Argumentation der Grünen in Simmering aus. Deren Klubobfrau Sofia Palzer-Khomenko betont, „für die Menschen in Simmering sind die Grünflächen in Kaiserebersdorf als Naherholungsgebiet extrem wichtig. Bevor Flächen versiegelt werden, müssen alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden.“