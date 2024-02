Hier wächst die Stadt - und dort schrumpft sie

So lebten in Österreich am 1. Jänner 2024 9,159.993 Menschen, das sind rund 55.000 mehr als noch Anfang 2023. In Wien war die Zunahme mit 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr am größten. Erst im vergangenen Jahr wurde dann - erstmals seit dem Jahr 1910 - wieder die symbolische Marke von zwei Millionen Einwohner überschritten. Das liegt vor allem an den Zuwanderern, die es aus dem In- und Ausland in die Donaumetropole zieht. Zu Jahresbeginn 2024 lebten alleine in Wien 2,006.134 Personen. Der Anstieg war heuer allerdings nicht mehr so stark wie zuletzt.