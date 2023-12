Hartes Ringen um Wiens landwirtschaftliche Flächen

Der Verlust von Grünflächen ist auch für den Stadtrat „schmerzhaft“. Man müsse der Stadt aber zugestehen, dass sie „sagt, wo gebaut werden muss - aber eben auch, wo nicht.“ Außerdem sei auch Bauen in der Stadt unter klimaschützerischen Aspekten zu sehen: „Das wären Zigtausende, die sonst im Speckgürtel wohnen würden“ - mit weit mehr Bodenversiegelung. Zudem wisse Wien, was es an seinen Feldern, Gärten und Äckern habe - auch als Naherholungsgebiete, im Hinblick auf die Selbstversorgungsrate der Stadt, und wegen der ökologischen Aspekte sowieso.