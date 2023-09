Protest gegen Stadterweiterung in Simmering

„Anschlag auf Simmering“

Stadtparteichef Dominik Nepp spricht von einem „Anschlag auf Simmering“ und verweist auf die Bodenversiegelung, die durch die Stadterweiterung in Aspern, Floridsdorf und Oberlaa schon geschehen sei oder geplant wäre. In Oberlaa sei über die Bedenken der Bürger „drübergefahren“ worden. In Simmering wolle man das nun mit der Petition, die schließlich im Petitionsausschuss des Rathauses eingebracht werden soll, verhindern.