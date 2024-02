Erste Kreuzfahrtpassagiere traten Heimreise an

„Die Einwanderungsbehörden sind noch am Montagabend an Bord gekommen, sodass die ersten Leute von Bord gehen konnten, wenn sie es wollten“, sagte ein Passagier aus Mauritius. Viele Menschen seien aber noch an Bord. Laut der Polizei könnten auch die mehr als 2000 Passagiere, die ihre Kreuzfahrt eigentlich schon am Sonntag nach Südafrika beginnen wollten, ihre Reise am Dienstagabend antreten. Dann laufe die „Norwegian Dawn“ wieder aus, hieß es.