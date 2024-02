Nach Beschimpfungen im Internet flogen die Fäuste

Ein 30-jähriger deutscher Staatsbürger aus dem Bezirk Schärding wollte sich am 27. Jänner 2024 gegen 17.50 Uhr am Stadtplatz Schärding bei einem Automaten Zigaretten kaufen. Dabei wurde der Mann plötzlich von zwei unbekannten Tätern attackiert und geschlagen. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Schärding gebracht.



Beide Verdächtige sind geständig

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten nun ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Schärding, als Täter ausgeforscht werden. Bei den Einvernahmen zeigten sich die beiden Männer geständig. Als Motiv gaben sie gegenseitige Beleidigungen, unter anderem auch über soziale Medien, an.