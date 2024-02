Das Leben regeln und fremde Hilfe annehmen

Die Anlaufstelle können die jungen Leute über einen längeren Zeitraum aufsuchen, bis alles unter Dach und Fach ist. Sowohl in Klagenfurt, Baumbachplatz 2 also auch in Villach, Widmanngasse 18, können sich Jugendliche montags und mittwochs von 14.30 bis 19 Uhr, dienstags und donnerstags von acht bis zwölf Uhr melden. Das Angebot ist kostenlos und bringt einen roten Faden ins Leben.