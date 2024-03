Was Musik von Scooter & Co. mit dem Hirn anstellt

Wer einen Klassiker von Scooter auflegt, sei es der Evergreen „How much is the Fish“, die Techno-Hymne „Nessaja“ oder auch der „Logical Song“, setzt sein Gehirn vergleichsweise hohen Schlagzahlen - Beats pro Minute - aus. Rund 140 Beats pro Minute (bpm) sind bei vielen Nummern der deutschen Kult-Technokünstler der übliche Takt, womit mehr als zwei Beats pro Sekunde in Form niederfrequenter Schallwellen durch des Hörers Trommelfell in sein Hirn eindringen.