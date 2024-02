Moderner Radring statt Flickwerk am Wörthersee

Eine neue Studie könnte wieder Schwung in die Diskussion um den Radwegbau am Wörthersee bringen. Mit an lokale Bedingungen angepassten Radweg-Lösungen - von Begegnungszonen in Ortsgebieten über Fahrbahnverengungen bis hin zu streckenweisen Einbahnregelungen für Pkw - soll ein durchgehender, sicherer und vor allem familienfreundlicher Rundkurs geschaffen werden. „Seit Jahrzehnten bastelt das Land am Radwegenetz um den See, doch noch immer fehlt auf großen Teilstrecken der Süduferstraße jegliche Infrastruktur“, kritisiert Christoph Zettinig, der Obmann der Radlobby Kärnten.