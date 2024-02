Liebeslust statt großer Au-Pair-Frust in den USA

Abflug war schon geplant

Als Natalie später eine Stelle bei einer Amish-Familie in Ohio zugeteilt bekam, schöpfte sie neue Hoffnung, aber die Situation sollte sich auch dort nicht signifikant verbessern. Zuletzt, im Frühjahr 2023, ging es für sie dann nach Las Vegas. So sehr die 28-Jährige hoffte, dieses Mal würde es passen, so bitter wurde sie enttäuscht. Als Natalies Entschluss schon feststand, ihre Zelte in den USA abzubrechen, trat Merlin in ihr Leben.