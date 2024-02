Darum redet Cora Schumacher über Sex mit Pocher

„Frauen ermutigen“

„Wir leben in einer Zeit, in der wir Frauen ermutigen sollten, ihre Stimme zu erheben, und nicht, sie in Zweifel zu ziehen. Es geht nicht nur um mich. Es geht darum, Raum für die Geschichten aller Frauen zu schaffen, ohne Vorurteile“, erklärte die Rennfahrerin in der „Bild“-Zeitung ihre Entscheidung, den Sex mit Pocher öffentlich zu machen.